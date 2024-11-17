Россия несет значительные потери и уже имеет проблемы с мобилизацией новых солдат – CNN

Несмотря на преимущество России над Украиной в живой силе, вооружениях и технике, государство-агрессор уже испытывает проблемы с личным составом. За свои довольно скромные успехи на поле боя РФ платит колоссальными потерями, при этом с мобилизацией новых солдат там возникают все большие затруднения.

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Также полномасштабная затяжная война оказывает необратимое влияние на российскую экономику, при сохранении текущих темпов ресурсы РФ для продолжения агрессии, считавшиеся едва ли не неисчерпываемыми, начнут заканчиваться. Такое мнение высказал аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос в комментарии CNN.

В материале отмечено, что как бы ни помогали Украине западные союзники, нивелировать преимущество России в живой силе и материальных средствах нашему государству так и не удалось: оружия, боеприпасов и людей у врага до сих пор гораздо больше.

Именно на это преимущество, считают в CNN, и делает ставку российский диктатор Владимир Путин, который, похоже, придерживается стратегии "медленного перемалывания Украины" и истощения как украинских ресурсов, так и западных союзников.

Однако часть аналитиков отмечает, что ставка диктатора может сыграть с ним злую шутку, ведь возможности РФ с учетом "колоссальных потерь", которые она несет в ходе боевых действий, куда более ограничены, чем считалось ранее.

Так, бремя войны уже испытывает на себе российская экономика.

"Нагрузка, которую конфликт создает для российской экономики, явно растет. Россия значительно увеличила свои военные расходы за последние два года, и сейчас ее экономика демонстрирует признаки перегрева: инфляция высока, а компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Пытаясь контролировать ситуацию, Центральный банк России повысил процентные ставки до 21% в октябре, что является самым высоким показателем за десятилетие", – пишет CNN.

Да и преимущество в численности населения не гарантирует России неисчерпаемого источника восполнения потерь в живой силе.

"Хотя Россия имеет гораздо больше людей, чем Украина, она несет значительные потери, и набор новых войск уже является проблемой – когда в прошлый раз российские военные вводили частичную мобилизацию, сотни тысяч мужчин покинули страну. Недавний приток северокорейских войск в Россию поможет на некоторое время, но материальные потери может быть труднее компенсировать", – говорится в материале.

Ситуация для РФ сейчас сложилась так, что за продолжение войны в текущих темпах уже в 2025 году Россия столкнется с серьезными проблемами.

"Экономика, недостаток мужчин в России и потеря кучи транспортных средств, необходимых россиянам для их нынешнего стиля войны, создадут серьезные проблемы для Кремля, если текущий темп сохранится в течение следующего года", – убежден Баррос.

Для Украины перечисленные проблемы РФ могли бы стать "окном возможностей". Вот только насколько Киев сможет ими воспользоваться, зависит не столько даже от украинского военно-политического руководства, сколько от готовности западных союзников продолжать оказывать Украине поддержку. А с этим, добавляет издание, после избрания Дональда Трампа президентом США возникают серьезные вопросы.

Однако президент Украины Владимир Зеленский пытается транслировать позитив из-за предстоящей смены власти в США: на этой неделе он заявил, что после возвращения Трампа в Белый дом война закончится "быстрее"

"Если международная западная коалиция, включая Соединенные Штаты, будет продолжать поддерживать украинцев в течение следующих, возможно, 12-16, 18 месяцев, появятся возможности действительно нарушить способ, которым россияне финансируют эту войну. (Они) могут решить, выиграют или проиграют россияне ", – подчеркнул Баррос.

Напомним, накануне стало известно, что ведущая оборонная компания Великобритании будет производить гаубицы для Украины.

Также сообщалось, что производитель оружия из Чехии передал для ВСУ противотанковые гранатометы более чем на €700 тысяч.