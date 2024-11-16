Ведущая оборонная компания Британии будет производить гаубицы для Украины: что известно

В субботу, 16 ноября, стало известно о том, что ведущая оборонная компания Британии будет производить гаубицы для Украины. Для этого BAE Systems откроет в Шеффилде артиллерийский завод.

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Об этом говорится в пресс-релизе учреждения. В частности, компания будет производить гаубицы M777 для ВСУ.

"Обеспечить долгосрочные артиллерийские возможности для Великобритании, которые защитят, поддержат и разовьют критически важный специализированный промышленный потенциал, а также предоставят важные возможности для экспорта нашей целью", –– заявил Джон Бортон, директор британского подразделения "Системы вооружений" BAE Systems.

Кроме того, как сообщили в компании, заинтересованность в приобретении М777 проявляют и другие европейские и азиатские страны, а также Канада и Австралия, пожертвовавшие свои гаубицы для Украины.

Подробности

Новый завод в Шеффилде будет площадь около 8700 квадратных метров и создаст 50 высококвалифицированных рабочих мест. Стоимость строительства составляет более 25 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящее время продолжаются работы по подготовке производственной площадки. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Информация о планах возобновления производства М777 в Великобритании появилась в январе 2024 года.

Возобновление производства связано с возросшим спросом на гаубицы М777, которые используют как вооруженные силы Украины, так и армия и корпус морской пехоты США.

В настоящее время крупнейшим оператором британских гаубиц являются Соединенные Штаты, имеющие на вооружении более 1200 гаубиц этого типа.

Завод в Шеффилде является последней инвестицией BAE Systems в расширение своих производственных мощностей на территории Великобритании.

В частности, в Глазго продолжается модернизация судостроительных мощностей стоимостью 300 млн. фунтов стерлингов, еще 220 млн. фунтов было потрачено на расширение производства электронных систем в городе Рочестер.

Также отмечается, что более 200 миллионов фунтов стерлингов было вложено в увеличение производства боеприпасов британскими предприятиями.

Ранее сообщалось, что Европейский союз профинансирует совместную закупку Литвой, Польшей, Эстонией и Норвегией мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности Piorun. Между странами было заключено соответствующее соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наращивать производство отечественного ракетного вооружения. Уже изготовлено первые сто единиц.

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