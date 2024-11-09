'Перешли отметку первых ста единиц': Зеленский рассказал о наращивании производства украинского ракетного вооружения. Видео

Украина продолжает наращивать производство отечественного ракетного вооружения. Уже изготовлено первые сто единиц.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении в субботу, 9 ноября. Он отметил, что специальное производство ракетного вооружения преследует цель дополнительной защиты страны от российского террора.

"Сегодня провел уже несколько совещаний по оборонной тематике. Первое – наше специальное производство, наши стратегические отрасли, наше оружие. Был доклад Александра Камышина", – рассказал президент.

Он добавил, что в этом году производство смогло выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это украинская артиллерия, а именно снаряды и пушки. Также это дроны разных видов и для разных задач.

Зеленский добавил, что БПЛА украинского производства не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую и большую глубину.

"Мы будем это наращивать. Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждого, кто привлечен в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать", – рассказал президент.

Зеленский также отметил, что уже более 800 компаний работают над производством оружия для Сил обороны и безопасности Украины. По его словам, впервые за более чем 30 лет независимости привлечены не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, а системные модели для инвестирования.

В частности, это модель Дании, которая вкладывает средства и привлекает инвестиции в производство. Также Украина договорилась с Францией о другой модели – с привлечением технологий и построением соответствующих производств.

Кроме того, есть предварительные договоренности с другими украинскими партнерами по локализации производства оружия.

"И это то, что будет нас постоянно усиливать", – подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что за день заслушал несколько докладов военных и руководства.

"Доклад военных и Министерства обороны. Главком Александр Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич, министр обороны Украины Рустем Умеров", – рассказал президент.

Он отметил, что наибольшее внимание сейчас уделено Кураховскому направлению.

Зеленский также акцентировал, что на этой неделе Россия нанесла жестокие удары по Харькову, Донбасу, Сумщине, Одессе и Запорожью.

"Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары. И каждая встреча, каждые переговоры с партнерами, имеющими соответствующие системы ПВО, – это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора. Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять – когда ПВО просто стоит, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней.

Напомним, что в последний день в Украине прошли демонстрационные испытания технологических решений от отечественных производителей по направлениям роя дронов для групповых миссий и управляемых боеприпасов. Мероприятие было организовано совместно с Brave1 при содействии министерств обороны, цифровой трансформации, Генерального штаба и Национальной гвардии.

Отдельно украинский лидер отметил в своем обращении спасателей. В частности, весь коллектив ГСЧС Украины, работающий именно там, где просто объективно не хватает усиленных возможностей для ПВО.

"Запорожье: особой благодарности заслуживают Игорь Карягин, Юрий Шандор, Александр Ляшенко, Андрей Павленко и Алексей Сухоруков. Одесса: Иван Гайтян, Федор Кайсин, Виталий Лабутин, Александр Микитюк, Сергей Рудый. Киев: Александр Чулюк, Владислав Зазимко, Александр Василий Черненький, Вадим Кожуховский и Виталий Миньков. Я благодарю вас, ребята, и хочу поблагодарить всех ваших коллег! – резюмировал президент.

Напомним, что в последний день в Украине прошли демонстрационные испытания технологических решений от отечественных производителей по направлениям роя дронов для групповых миссий и управляемых боеприпасов. Мероприятие было организовано совместно с Brave1 при содействии министерств обороны, цифровой трансформации, Генерального штаба и Национальной гвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тестируют неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе STING Prymara. Он вместе со всеми дронами имеет защиту от радиоэлектронных помех (РЭБ) через технологии, автоматически изменяющие частоты связи и позволяющие оператору вручную переключать каналы видеопередачи.

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