В Украине тестируют неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе STING Prymara, – Юрий Голик

У Камикадзе есть только один шанс на выполнение своей миссии. Поэтому украинская команда разработчиков в очередной модели STING Prymara предусмотрела защиту дрона от основного врага – РЭБ. Снабжается это особыми технологиями связи, которые сейчас тестируют в тылу. Об испытаниях сообщил предприниматель-волонтер Юрий Голик, ранее и объединивший инженеров для создания украинских беспилотников.

Prymara вместе со всеми дронами STING имеет защиту от радиоэлектронных помех (РЭБ) через технологии, автоматически изменяющие частоты связи и позволяющие оператору вручную переключать каналы видеопередачи. Эти решения, уже официально подтвержденные, делают дроны неуязвимыми к воздействию РЭБ, обеспечивая стабильную связь на нестандартных частотах.

"Украинский пилот должен хорошо видеть российских окупантов на расстоянии. В Prymara мы применили все необходимые для этого технические решения. Сейчас проверяем, чтобы все работало безотказно. У камикадзе нет права на ошибку, поэтому мы исключаем ее возможность", — отметил Юрий Голик.

Разработчики не ограничились "внутренними" свойствами самого камикадзе – для него создали дрон-помощник – STING Spider. Он способен укрепить сигнал с пилотом и усилить качество видеотрансляции на низких высотах.