'Работаем над количеством, но качество должно идти впереди': в Украине провели испытания роев дронов и управляемых боеприпасов. Видео

В среду, 31 октября, в Украине прошли демонстрационные испытания технологических решений от отечественных производителей по направлениям роя дронов для групповых миссий и управляемых боеприпасов. Мероприятие было организовано совместно с Brave1 при содействии министерств обороны, цифровой трансформации, Генерального штаба и Национальной гвардии.

Видео дня

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Герман Сметанин. Он отметил, что рои дронов – это передовая технология, которая "позволит военным смотреть не на шаг, а на несколько шагов впереди врага".

"Чтобы производители смогли это реализовать, мы и собрали всех вместе. Представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации по улучшению продуктов", – отметил чиновник.

Он рассказал, что свои наработки показали 17 производителей. Семь из них представили технологию роя дронов для выполнения групповых миссий, а остальные 10 – управляемые боеприпасы разной массы.

Также были проведены тестовые сбросы управляемых боеприпасов с высоты более 1 км по измерению отклонений от цели.

Я благодарен всем, кто был вовлечен в этой демонстрации. Спасибо командам за их изобретательность, настойчивость в своей работе и готовность к совершенствованию. Я доволен вами и результатами вашего труда. И знаю: после взаимодействия, которое произошло во время этого мероприятия, он станет еще лучше", – резюмировал Сметанин.

Ранее командир БпАК "Ахиллес" оценил, могут ли оккупанты форсировать Оскол. Он отметил, что в ближайшее время россияне вряд ли рискнут форсировать Оскол на Харьковщине. У этой реки стремительное течение, а оккупанты, которые будут наводить переправы, будут находиться под прицелом украинских дронов.

Как сообщал в настоящее время в Украине тестируют неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе STING Prymara. Он вместе со всеми дронами имеет защиту от радиоэлектронных помех (РЭБ) через технологии, автоматически изменяющие частоты связи и позволяющие оператору вручную переключать каналы видеопередачи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!