Ведущий производитель оружия Чехии передал для ВСУ противотанковые гранатометы более чем на €700 тысяч. Фото

Человеческий производитель боеприпасов и военной техники STV Group передал Украине чек на приобретение ручных противотанковых гранатометов RPG-7 для Сил обороны. Общая сумма закупки такого оружия составляет €765 000 или 20 млн чешских крон.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Также показали фото с вручения представителями компании символического чека.

Событие произошло в посольстве Украины в Чехии 14 ноября. В дипучреждении подчеркнули, что RPG-7 – это оружие, которое "доказало свою высокую эффективность в боевых условиях".

Такую военную помощь в МИД назвали еще одним примером солидарности и поддержки Украины со стороны чешских друзей.

"Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней, которым ежедневно угрожают российские атаки", – отметил посол страны Василий Зварыч.

Напомним: еще в декабре 2023 года СМИ сообщали о том, что Чехия подписала соглашение на поставку 100 тысяч боеприпасов RPG-7, которые будут использованы для подготовки украинских военных. Тогда отмечалось, что боеприпасы должны быть поставлены с 2024 по 2031 год компанией STV Group, которая является прямым производителем в Чехии. Стоимость сделки составила 2,5 млрд чешских крон, что эквивалентно $112 млн.

Сейчас в компании подчеркивают, что это пожертвование является еще одним доказательством ее стремления внести свой вклад в развитие более безопасного мира и поддержать тех, кто отстаивает свободу и мир.

"Мы убеждены, что помощь, которую мы оказываем украинским Вооруженным силам, является проявлением не только наших технических и производственных возможностей, но прежде всего нашего стремления поддерживать тех, кто борется за свободу и права человека", – отметил несколько дней назад глава правления SТV Group Давид Гац.

Как сообщал OBOZ.UA, на конец октября в Украину уже было доставлено более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые планировалось передать ВСУ в рамках чешской инициативы до конца года. Посол Украины в Чехии Василий Зварыч подчеркнул, что Киев обсуждает с Прагой возможность расширения этого сотрудничества.

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