Более трети боеприпасов чешской инициативы уже в Украине: посол рассказал подробности

Более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые планируется передать Украине в рамках чешской инициативы до конца года, уже доставлены. Украина обсуждает с Министерством обороны Чехии возможность расширения этой инициативы.

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Об этом сообщил посол Украины в Праге Василий Зварыч в интервью чешскому новостному агентству ČTK. Зварыч подчеркнул, что украинской армии больше всего нужны боеприпасы калибра 155 мм.

"Это положительно влияет на укрепление нашей обороноспособности", – подчеркнул он.

Посол также отметил, что не имеет информации о проблемах с боеприпасами, которые передаются, как сообщала немецкая газета Handelsblatt. Он предположил, что эта публикация могла быть попыткой дискредитировать инициативу, подчеркнув, что она эффективна и имеет потенциал для дальнейшего развития.

Посол также выразил надежду на продление поставок в следующем году. Кроме того, он отметил, что инициатива направлена на поддержку инвестиций в производство боеприпасов в Украине.

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра", – сказал посол.

Зварыч также отметил, что Украина не должна быть ограничена в использовании поставленного оружия для поражения военных целей на территории России. Это, по его словам, отвечает интересам всех свободных стран, включая Соединенные Штаты. Он выразил убеждение, что отмена этих ограничений — лишь вопрос времени, поскольку все понимают, что без этого война будет продолжаться, а у Путина будет возможность для дальнейшей эскалации.

"Мы должны сделать все, чтобы ограничить военный потенциал России... Мы ежедневно подвергаемся ракетным и беспилотным ударам. Мы знаем, из каких частей России они идут. Знаем конкретные местоположения авиабаз, складов, логистических центров", – отметил посол, добавив, что в отличие от России Украина таким образом сможет избежать жертв среди мирного населения.

Зварыч подчеркнул, что для США также важно как можно быстрее завершить войну. Однако это должно быть сделано в соответствии с Уставом ООН и международным правом, что означает, что Россию нужно побуждать к достижению справедливого и устойчивого мира, основанного не на условиях Путина, а на принципах свободного мира и демократических стран.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Штатах планируют открыть еще один завод по производству 155-миллиметровых снарядов, необходимых Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч снарядов ежемесячно.

Напомним, что 28 сентября Литва объявила о передаче новой партии помощи Силам обороны Украины. Страна отправила нашим военным разное оборудование, снаряды, компьютерную технику и прочее.

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