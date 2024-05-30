В США в скором времени заработает новый завод по производству боеприпасов для Украины – NYT

В Соединенных Штатах Америки вскоре откроют завод по производству 155-миллиметровых снарядов, которые необходимы Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч снарядов каждый месяц.

Об этом говорится в материале издания The New York Times. Завод будет работать под руководством министерства обороны Штатов.

Он расположен недалеко от города Даллас в американском штате Техас.

Как пишут журналисты, в 2023 году Пентагон поставил задачу производить 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года, чтобы обеспечить артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины.

"Заводы в Скрентоне и Вилкс-Барре, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 тысяч снарядов в месяц. Новый завод General Dynamics в Меските, штат Техас, будет производить 30 тысяч снарядов каждый месяц, когда выйдет на полную мощность", – говорится в материале.

Издание пишет, что завод был построен после полномасштабного вторжения России в Украину за 10 месяцев с помощью финансирования от Конгресса и компании Repkon. По словам представителей компании, завод в Меските предоставит около 350 рабочих мест, когда выйдет на полную производственную мощность в следующем году.

"Постоянный рост производства артиллерийских боеприпасов имеет важное значение для долгосрочных потребностей США и Украины. Но даже в лучшем случае я бы сказал, что эти цели по производительности на конец 2025 года будут достигнуты поздно в этой войне, и вполне вероятно, что российская артиллерийская мощь все равно будет выше, чем у США и Европы вместе взятых на тот момент", – сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Как сообщал OBOZ.UA, одна из стран Европы заказала у немецкого оружейного концерна Rheinmetall крупную партию 35-мм боеприпасов для ПВО. Стоимость заказа составляет несколько сотен миллионов евро, будет произведено несколько сот тысяч магазинов снарядов AHEAD.

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