На сотни миллионов евро: одна из стран Европы заказала у Rheinmetall большую партию снарядов для ПВО

Одна из стран Европы заказала у немецкого оружейного концерна Rheinmetall крупную партию 35-мм боеприпасов для ПВО. Стоимость заказа составляет несколько сотен миллионов евро, будет произведено несколько сот тысяч магазинов снарядов AHEAD.

Об этом говорится в пресс-релизе Rheinmetall, обнародованном 28 мая. В нем отмечается, что речь идет о поставке боеприпасов для новых зенитных артиллерийских комплексов Skynex, при этом страна-заказчик не называется.

В компании рассказали, что общая стоимость заказа составляет сотни миллионов евро, будет произведено "шестизначное количество магазинов".

"Система Skynex усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха. Этот новый заказ еще раз подчеркивает ведущую технологическую позицию Rheinmetall в разработке и производстве высокоэффективных боеприпасов для ПВО в Европе", – говорится в пресс-релизе.

Skynex относится к пушечному вооружению и поэтому особенно подходит для защиты на ближних дистанциях, где управляемое оружие не может быть эффективным, отмечают в Rheinmetall.

Кроме того, использование программируемых 35-мм боеприпасов AHEAD, разработанных для этой цели компанией Rheinmetall, значительно дешевле, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет.

Кроме того, невозможно воздействовать или даже отклонять 35-мм боеприпас средствами электронного противодействия после выстрела, говорится в пресс-релизе.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2022 года завод Rheinmetall заявил, что изготовит две зенитные системы Skynex для неназванной страны. Немецкие СМИ писали, что предположительно их получит Украина.

В апреле 2023 года официально было подтверждено, что Skynex встал на боевое дежурство в Украине.

В апреле 2024 года Германия объявила о передаче Украине еще одного Skynex. В Украине эту систему окрестили как "убийцу Шахедов".

Как говорят в Воздушных силах ВСУ, Skynex является перспективным оружием, которое может сбивать воздушные цели в автоматическом режиме, без вмешательства человека. Радар захватывает цель и сопровождает ее, а когда она попадает в зону поражения, автоматика определяет направление стрельбы и уничтожает цель.

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