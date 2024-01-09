'Это перспективное оружие': в Воздушных силах назвали преимущества системы Skynex, которая есть в пакете помощи от Германии

На днях в Германии сообщили, что они передали Украине систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что этот зенитный артиллерийский комплекс является перспективным оружием.

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Skynex может сбивать вражеские воздушные цели в автоматическом режиме без вмешательства человека. Радар захватывает цель и сопровождает ее, а когда она попадает в зону поражения зенитного вооружения, автоматика определяет направление стрельбы и уничтожает цель. Об этом спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире OBOZ TV.

"Одной очереди достаточно, чтобы боеприпасы полетели туда, куда нужно. Они разрываются в воздухе, создаются большие облака осколков и гарантировано уничтожается либо "Шахед", либо крылатая ракета, либо другая цель", – отметил он.

Skynex – это зенитный артиллерийский комплекс производства немецкого машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall. Компания представила систему ПВО в ноябре 2021 года. Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия по типу немецких зенитных самоходных установок Gepard.

Эта система предназначена для поражения в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и даже летящих на низкой высоте самолетов.

Основным вооружением Skynex является 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4 км и может выдавать 1000 выстрелов в минуту. Система использует 35-мм артиллерийские боеприпасы AHEAD с программируемым подрывом, которые также были разработаны компанией Rheinmetal.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия обновила список предоставленной Украине военной помощи. В него вошли сверхнужная наша армия система противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, 10 боевых машин пехоты Marder и ракеты к ЗРК IRIS-T.

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