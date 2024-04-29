Боеприпасы для ПВО, радары и не только: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли различные боеприпасы, бронетранспортеры Marder, зенитная самоходная установка Skynex и другое оборудование и техника.
Список вооружений, переданных Силам обороны Украины, обновился на сайте Бундесвера в понедельник, 29 апреля. "Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружения – из складов Бундесвера и промышленными поставками, финансируемыми из фондов федеральной помощи на обучение", – объяснила пресс-служба.
Новая помощь защитникам Украины от ФРГ:
– 10 бронетранспортеров Marder с боеприпасами и запчастями;
– боеприпасы для танков Leopard 2;
– зенитно-ракетный комплекс Skynex с боекомплектом;
– ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;
– почти 30000 боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard;
– радары наблюдения за воздушным пространством TRML-4D;
– 7500 артиллерийских снарядов 155 мм, 18 000 боеприпасов 40 мм и неназванное количество боеприпасов для 120-мм минометов;
– 3000 противотанковых гранатометов RGW 90;
– мостоукладчик Biber с запчастями;
– инженерный танк Dachs и девять минных тралов;
– противоракетная система защиты вертолетов AMPS;
– 60 моторов для лодок;
– шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для транспортировки тяжелой техники;
– маскировочные сетки, дождевики и 100 тысяч аптечек.
Как ранее писал OBOZ.UA, немецкие власти стали ожесточенным противником возглавляемой США инициативы по конфискации почти 300 миллиардов долларов российских активов для Украины. В The Wall Street Journal одной из причин назвали то, что Берлин хочет избежать новых исков за преступления нацистов времен Второй мировой войны.
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