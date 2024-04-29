Германия не поддержала конфискацию замороженных активов РФ: WSJ назвала причину

Германия хочет избежать новых исков за преступления нацистов времен Второй мировой войны. Поэтому немецкие власти стали ожесточенным противником возглавляемой США инициативы по конфискации части почти 300 миллиардов долларов российских активов и направлению их на защиту Украины от агрессии России.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По мнению журналистов издания, эти страхи ставят под сомнение успех всей инициативы, которая, как утверждают США и Великобритания, имеет решающее значение для победы Украины и почти не имеет шансов на воплощение без поддержки лидеров ведущих европейских государств.

В статье отмечается, что мнения стран G7 относительно того, стоит ли конфисковывать российские активы, разделились. Против, в частности, выступает Япония, от которой требуют репарации Южная Корея и другие соседи. Министерство иностранных дел Японии заявило, что продолжит обсуждать этот вопрос со своими партнерами по G7.

WSJ напоминает, что после Второй мировой войны Берлин выплатил компенсацию государствам Антанты и Советскому Союзу. Кроме того, по данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выплатила более $90 миллиардов пережившим Холокост и их семьям.

Однако, говорится в статье, в последние годы появились призывы к новым репарациям. В частности, Польша, оккупированная нацистской Германией на протяжении всей войны, требовала от Берлина 1,3 триллиона долларов компенсации с 2022 года, а Греция с 2019 года требовала более 300 миллиардов долларов.

Германия же утверждает, что начальные послевоенные платежи и договор 1990 года, закрепивший границы страны после ее воссоединения, урегулировали этот вопрос. Этот договор подписали Советский Союз и США, а другие страны не были привлечены.

Издание отмечает, что в 2004 году, когда Польша присоединилась к Евросоюзу, Берлин согласился не поддерживать претензий к Варшаве со стороны миллионов немцев, чье имущество было экспроприировано, а сами они выселены, тогда как Польша отказалась от выплаты компенсации.

Также в статье говорится, что итальянские суды присудили реституционные выплаты семьям жертв оккупации и даже пытались арестовать государственные активы Германии, включая недвижимость, принадлежащую немецким школам, также культурным, историческим и археологическим учреждениям. Поэтому Германия подала в Италию в Международный суд ООН. Однако итальянские власти не стали останавливать дела, аргументируя это независимостью судебной ветви.

Берлин утверждает, что международное право запрещает лицам подавать иски против государств в иностранных судах и что государственные активы защищены от ареста. Немецкие официальные лица заявили, что если этот принцип будет нарушен в случае России, это взорвет давнюю правовую позицию Германии, пишет WSJ.

Между тем в МИД России заявили, что конфискация российских активов будет "пиратством XXI века", а некоторые российские чиновники предупредили, что предпримут ответные меры, напоминает издание.

WSJ отмечает, что компенсация, полученная Польшей после Второй мировой войны, была небольшой, однако Германия выплатила отдельным истцам в Польше 270 миллионов долларов.

В 1953 году коммунистическое польское правительство отказалось от исков против своего восточногерманского союзника по Варшавскому договору, но после падения Берлинской стены в 1989 году вопрос компенсаций снова стал актуальным, объясняют авторы статьи.

Журналисты указывают, что Германия была спокойна в своем ошибочном предположении, что проблема решена, и намеренно избегала этого вопроса в течение десятилетий.

Сейчас же, по мнению Берлина, российские активы следует оставить неприкосновенными, чтобы использовать их как рычаг в переговорах по прекращению войны и ради уступок Москвой частью оккупированной украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, решение Конгресса США о выделении помощи Украине более чем на 61 миллиард долларов, вместе с возможностью конфискации активов российского центробанка определяет новую стратегию поддержки страны в условиях войны. А также открывает путь для возможной конфискации всех российских денег, арестованных сейчас в разных странах, включая ЕС.

Конгресс США принял закон о конфискации активов российского центробанка. Это решение создает юридический механизм для проведения конфискации как контрмеры против российской агрессии. Президент США получил полномочия применить процедуру конфискации и передать соответствующие средства в специальные фонды – Compensation Fund и Ukraine Support Fund.

Действия ЕС приобретают особое значение в вопросе конфискации российских средств, ведь там находится самое большое их количество. К примеру, в Бельгии в депозитарии Euroclear заморожено более 191 млрд долларов российских активов, а страна выступает против конфискации.

США смогут конфисковать до $5 млрд замороженных средств РФ, чтобы направить их на восстановление Украины после войны, а также финансовую и гуманитарную поддержку украинцев. Это стало возможным после того, как Палата представителей США приняла соответствующий законопроект.

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