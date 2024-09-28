Литва передала Украине новый пакет помощи: что получат ВСУ

28 сентября Литва объявила о передаче новой партии помощи Силам обороны Украины. Страна отправила нашим военным различное оборудование, снаряды, компьютерную технику и другое.

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Министерство обороны Литовской Республики сделало соответствующее заявление в X (Twitter). Пресс-служба также показала фотографии грузовиков, которые повезли помощь для защитников Украины.

В Литве отметили, что "усиливают оборону Украины новой партией военной поддержки: логистическим оборудованием, боеприпасами, ноутбуками и многим другим".

"Наша поддержка непоколебимая, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Вместе к победе!" – написали представители литовского МО.

Напомним: до конца 2024 года Вильнюс планирует передать Киеву помощь на 40-50 миллионов евро. Часть этих средств пойдет на производство украинских реактивных ракет-дронов "Паляница". Впервые об этом оружии стало известно 24 августа, в День Независимости. Заявлялось, что его применение по противнику было успешным.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября во время Форума оборонной промышленности в Киеве Украина и Литва заключили меморандум о сотрудничестве в области обороны.

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