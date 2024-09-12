Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны: что он предполагает

Украина и Литва заключили меморандум о сотрудничестве в области обороны. Договор между странами был подписан во время Форума оборонной промышленности в Киеве в среду, 11 сентября.

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Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на своем аккаунте в социальной сети X. Лидер страны подчеркнул, что совместные усилия приведут к победе Украины над российскими оккупантами.

"Открыли оборонно-промышленный форум в Киеве, где был подписан меморандум об оборонном сотрудничестве между Украиной и Литвой. Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инженерия помогают разрабатывать современные боевые решения. Совместные усилия приведут к победе Украины!" – сказано в сообщении.

В пресс-службе президента Литвы уточнили, что меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству между странами подписали литовская и украинская конфедерации промышленников.

Во время выступления на мероприятии Науседа подчеркнул, что победа Украины – это единственно возможный выбор и партнеры обязаны сделать "все возможное и невозможное", чтобы обеспечить эту победу.

По словам литовского президента, достижение победы "требует мобилизации оборонного потенциала для обеспечения хорошо оснащенных войск на передовой, а также разработки новых технологий, вооружения, методов ведения войны и инновационных подходов, которые приведут Украину к победе".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница". Информацию об этом подтвердил министр обороны Лауринас Кащюнас.

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