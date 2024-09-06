'Города России будут изучать благозвучные украинские слова': Литва выделила деньги на закупку ракет-дронов 'Паляница'

Украина получит от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница". Информацию об этом подтвердил министр обороны Лауринас Кащюнас.

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Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе "Рамштайн" в Германии.

"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении €10 млн на закупку украинской ракеты-дрона Паляница! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова!" – написал он.

Камышин отметил, что украинская сторона на встрече презентовала производственные возможности нашего ОПК и попросила партнеров закупать больше вооружения именно у украинских производителей.

Что известно о "Палянице"

Напомним, что ракета-дрон "Паляница" впервые была успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Это одновременно и дрон, и ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения.

Первый полет новый дрон-камикадзе на реактивной тяге совершил в январе 2024 года. В кормовой части аппарата находится силовая установка неизвестного типа, являющаяся реактивным двигателем.

Наличие воздухозаборников позволяет утверждать, что на дрон установлен не ракетный двигатель, а тяга двигателя – регулируемая.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон "Паляница". 24 августа, в 33-ю годовщину Независимости Украины, она поразила вражескую цель. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжества по случаю Дня независимости Украины.

– СМИ выяснили, что впервые новая украинская ракета-дрон "Паляница" была применена по военной цели россиян на территории оккупированного Крыма.

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