Это была комплексная операция: СМИ выяснили, где была впервые применена ракета-дрон "Паляница"

Впервые новая украинская ракета-дрон "Паляниця" была применена по военной цели россиян на территории оккупированного Крыма. Это произошло в августе 2024 года; операция была успешной.

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Детали узнала "Украинская правда" со ссылкой на источники. Впервые о боевой работе этого дальнобойного оружия отечественного производства объявил президент Владимир Зеленский 24 августа – в День Независимости нашей страны.

Какой именно объект был под ударом ракеты-дрона – неизвестно.

"Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, вероятно, цель была успешно поражена "Паляницей", – сказал журналист Роман Романюк в программе Оборонcast.

Напомним: Зеленский отмечал, что "Паляницю" создали для того, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага. Дальности ракеты-дрона хватит, чтобы достать до двух десятков российских аэродромов.

Запускается ракета-дрон с наземной платформы; имеет турбореактивный двигатель. Заявляется, что себестоимость этого оружия значительно ниже западных аналогов. Разработчики продолжают трудиться, чтобы масштабировать производство.

Как сообщал OBOZ.UA, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ожидает, что украинская ракета-дрон "Паляниця" изменит правила игры в войне. Чиновник не уточнил дальность работы боеприпаса, однако заверил, что Силы обороны смогут нанести удар там, где Россия не ожидает.

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