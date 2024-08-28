'Сможем нанести удар там, где Россия не ожидает': Федоров рассказал, сколько стоит ракета-дрон 'Паляница'

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинская ракета-дрон "Паляниця" изменит правила игры в войне. Чиновник не уточнил дальность работы боеприпаса, однако заверил, что Силы обороны смогут нанести удар там, где Россия не ожидает.

Видео дня

Так глава ведомства охарактеризовал новейшую отечественную разработку в интервью изданию Associated Press. Другой собеседник СМИ на условиях анонимности рассказал журналистам, что речь идет не об усовершенствовании старого советского образца, а о совершенно новом оружии. По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, разгоняющий ее, а затем реактивный двигатель.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает", – сказал Федоров.

Министр сообщил, что каждая такая ракета стоит около 1 миллиона долларов. Однако военные обращаются в частный сектор, чтобы снизить себестоимость производства.

"Частный рынок генерирует решения невероятно быстро", – сказал Федоров.

По его словам, с этого года частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе тех, кто уже наносит удары по территории России, и подводных, неоднократно атаковавших российский Черноморский флот.

"Все типы ракет будут доступны в Украине. Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными", – сказал украинский министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с "Паляницей", раскрывающее некоторые характеристики разработки. Президент заверил, что ракет-дронов будет становиться больше.

Известно, что в рамках действия "Паляницы" – два десятка военных российских аэродромов. Запускается она с наземной платформы. Двигатель у ракеты-дрона – турбореактивный, а ее себестоимость значительно ниже западных аналогов. При этом разработчики работают над еще большим ее удешевлением и масштабированием производства.

Как сообщал OBOZ.UA, во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска впервые применили дрон-ракету "Паляница" отечественного производства. В сети уже появились первые снимки, на которых якобы изображен этот дрон-ракета.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что объект врага, который получил новейшее украинское оружие, расположен на временно оккупированной территории.