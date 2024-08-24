Дрон-ракета 'Паляница': что известно об украинской разработке, какая цель уже поражена и как выглядит смертоносное оружие

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска впервые применили дрон-ракету "Паляница" отечественного производства. В сети уже появились первые снимки, на которых якобы изображен этот дрон-ракета.

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Кроме того, предварительно стало известно, какую цель могли поразить украинские войска. OBOZ.UA выяснял, что известно о "Палянице" и как выглядит смертоносное оружие.

Глава государства отметил, что наша страна впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон. В 33-ю годовщину Независимости Украины она поразила вражескую цель.

"Сегодня было впервые применено совершенно новое оружие – украинскую ракету-дрон "Паляница". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Россиянам будет очень тяжело, тяжело даже выговорить, что именно прилетело, тяжело противостоять, но легко понять за что", – сказал Зеленский.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил слова президента о новой разработке отечественного ВПК. Он заявил, что украинские инженеры вместе с военными определяют, как будет выглядеть будущее оборонных технологий.

"Сегодня в Украине можно найти дрон для выполнения любой задачи. В воздухе, на земле и в море. Для поражения, разведки и логистики. На ближней дистанции, средней и в глубоком тылу врага. У нас есть mortar drones, artillery drones – и с сегодняшнего дня мы имеем совершенно новый класс оружия, rocket drones", – отметил министр.

Также Камышин подчеркнул, что ракета-дрон "Паляница" впервые была успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Также он добавил, что – это одновременно и дрон, и ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения.

Кроме того, Камышин анонсировал, что ракет-дронов будет становиться больше. Однако российские войска уже сейчас увидели эффективность украинского дальнобойного оружия.

На сегодняшний день официальных изображений ракеты-дрона "Паляниця" пока нет в сети. В то же время портал "Милитарный" опубликовал в своем фото вооружения, которое по своим тактико-техническим характеристикам может быть ракетой-дроном "Паляниця".

Отмечается, что первый полет новый дрон-камикадзе на реактивной тяге совершил в январе 2024 года. На опубликованных фото можно увидеть беспилотный летательный аппарат с передним горизонтальным оперением. В кормовой части находится силовая установка неизвестного типа, которая представляет собой реактивный двигатель.

По информации портала, наличие воздухозаборников позволяет утверждать, что на дрон установлен не ракетный двигатель, а тяга двигателя – регулируемая.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон "Паляница". 24 августа, в 33-ю годовщину Независимости Украины, она поразила вражескую цель. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.

Напомним, на территории Украины с осени этого года заработает шведское агентство военных закупок (FMV). Стокгольм хочет перейти от пожертвований Украине к производству военной техники, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укроборонпром" впервые вошел в список 50 лучших всемирных оборонных компаний по версии Defense News. Концерн занял 49-е место, поднявшись на 16 позиций в год и обогнав многих конкурентов, среди которых Hanwha Aerospace (50-е место), Hensoldt (52-е место) и Kawasaki Heavy Industries (53-е место).

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