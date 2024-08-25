Зеленский показал видео об украинской ракете-дроне 'Паляница': названы ее главные цели

Украина 24 августа впервые применила в боевых условиях новейшую украинскую разработку – ракету-дрон "Паляница". Она поможет нашему государству уничтожить наступательный потенциал врага.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео с "Паляницей", раскрывающее некоторые характеристики разработки.

"За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российских самолетах на военных аэродромах. Вчера произошло первое успешное боевое применение нашей нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заверил, что ракет-дронов будет становиться больше, так же как нарастила Украина производство собственных дальнобойных ударных дронов, ежедневно демонстрирующих впечатляющие результаты.

"Паляница" стала еще одной разработкой из перечня вооружений, которые произведены в Украине и уже приближают освобождение украинских территорий от врага.

Западные союзники до сих пор не позволяют применять переданные нашему государству ракеты для поражения военных целей в глубине России – поэтому Украине пришлось искать другие способы наносить удары по тем же военным аэродромам в РФ, откуда взлетают вражеские бомбардировщики и ракетоносители.

Для наращивания собственного производства вооружений была запущена государственная грантовая программа для частных ракетных проектов, а в государственные конструкторские бюро были направлены серьезные инвестиции. Также была осуществлена дерегуляция для стимуляции отрасли.

"И вот первые результаты. Встречайте "Паляницу" – украинскую дальнобойную ракету-дрон. Почти все вокруг нее засекречено. Но кое-что все же известно", – говорится в опубликованном президентом видео.

В частности, известно, что в рамках действия "Паляницы" – два десятка военных российских аэродромов. Запускается она с наземной платформы. Двигатель у ракеты-дрона – турбореактивный, а ее себестоимость значительно ниже западных аналогов. При этом разработчики работают над еще большим ее удешевлением и масштабированием производства.

При этом ни боевой радиус ракеты-дрона, ни ее боевая часть, ни производитель не раскрываются.

Разработка была завершена "феноменально быстро": в течение всего полутора лет. Для этого, говорится в видео, у всех причастных к разработке была мощная мотивация – защитить жизни украинцев, уничтожив наступательный потенциал врага еще на его территории.

Напомним, в День Независимости Украины Зеленский сообщил о первом применении отечественной ракеты-дрона "Паляница". Ее запустили по военному объекту врага и цель была эффективно поражена.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об украинской разработке, какая именно цель уже поражена и как выглядит смертоносное оружие.