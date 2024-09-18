Литва хочет инвестировать €10 млн в производство украинского ракетного комплекса 'Паляница'

До конца 2024 года Литва планирует передать Украине помощь на €40-50 млн. Часть этих средств пойдет на производство украинских реактивных дронов "Паляница".

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на закрытом заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне. Об этом пишет LRT.

Он также отметил, что €10 млн. Вильнюс вложит в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляница", а также поставит радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.

По словам Кощюнаса, Литва ищет на рынке системы ПВО малой дальности, которую она сможет купить и передать Украине. Глава литовского оборонного ведомства добавил, что в таком случае его стране не будет необходимости отказываться от своих ресурсов.

Кроме того, украинцы составили рейтинг компаний, а Литва подписала контракты с ними. По словам Кащюнаса, первые дроны должны быть "на руках" уже в конце сентября 2024, после чего их доставят в Украину.

Он отметил, что поддержка Украины основывается на трех ключевых принципах:

– Минимальное использование ресурсов литовской армии с обязательной последующей компенсацией.

– Планирование будущих потребностей Украины.

– Содействие развитию литовской оборонной промышленности.

В качестве примера он привел производство литовских дронов.

"Мы установили требование прохождения украинских радиоэлектронных боевых испытаний. Компании, производящие дроны, отправляются в Украину на полигон. На первых испытаниях ни одна из компаний не прошла, некоторые дроны вообще не взлетели, другие совершили вынужденную посадку. Украинцы предоставили рекомендации, компании вложили средства и В течение месяца улучшили свои технологии. В июле они снова отправились на полигон, и пять из шести компаний успешно прошли испытания", — рассказал глава Минобороны Литвы.

Впервые о реактивном дроне "Паляница" стало известно 24 августа в День Независимости Украины. Тогда президент Владимир Зеленский объявил о появлении нового украинского дрона и о его первом использовании для удара по объекту российского оккупационного войска на временно оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон "Паляница". 24 августа, в 33-ю годовщину Независимости Украины, она поразила враждебную цель. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжества по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, на территории Украины с осени этого года заработает шведское агентство военных закупок (FMV). Стокгольм хочет перейти от пожертвований Украине к производству военной техники, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укроборонпром" впервые вошел в список 50 лучших всемирных оборонных компаний по версии Defense News. Концерн занял 49-е место, поднявшись на 16 позиций в год и обогнав многих конкурентов, среди которых Hanwha Aerospace (50-е место), Hensoldt (52-е место) и Kawasaki Heavy Industries (53-е место).

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