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Оккупанты ударили по многоэтажке в Краматорске: погиб ребенок, пять человек пострадали. Фото и видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
1,6 т.
Обстрел Краматорска

Террористические войска РФ ночью 22 июля нанесли авиаудар по многоэтажному жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате обстрела погиб десятилетний ребенок, пятеро жителей пострадали.

Видео дня

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко. В то же время в сети появились кадры с последствиями очередного военного преступления россиян.

Что известно об атаке

По словам чиновника, войска РФ ударили по городу корректируемой авиационной бомбой (КАБ). Произошло попадание в многоэтажку, где вспыхнул пожар.

По состоянию на 07:30 известно о гибели мальчика 2015 года рождения. Пятерым пострадавшим жителям была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обстрел Краматорска
Обстрел Краматорска
Обстрел Краматорска

Что предшествовало

Утром 17 июля войска РФ россияне дважды ударили по Краматорску, который находится близко к линии фронта. Вероятно, враг задействовал для этого дроны-камикадзе типа "КУБ-2". В момент атаки на улице находились мирные жители – шестеро из них пострадали: женщина и пятеро мужчин в возрасте от 25 до 73 лет. У всех диагностировали осколочные ранения, контузии и минно-взрывные травмы.

В начале июля специалисты СБУ разоблачили и задержали двух жительниц Краматорска, которые корректировали российские обстрелы города. Женщины действовали порознь, но выполняли одинаковые задачи оккупантов.

Краматорск карта

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июня в Краматорске произошел взрыв неизвестного предмета в комнате общежития, из-за чего трое подростков получили многочисленные осколочные ранения и переломы: один из парней умер в больнице, двое других находились в тяжелом состоянии. Также в травмпункт попал шестилетний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты и получил ссадины и ушибы.

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