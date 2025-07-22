Оккупанты ударили по многоэтажке в Краматорске: погиб ребенок, пять человек пострадали. Фото и видео

Террористические войска РФ ночью 22 июля нанесли авиаудар по многоэтажному жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате обстрела погиб десятилетний ребенок, пятеро жителей пострадали.

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Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко. В то же время в сети появились кадры с последствиями очередного военного преступления россиян.

Что известно об атаке

По словам чиновника, войска РФ ударили по городу корректируемой авиационной бомбой (КАБ). Произошло попадание в многоэтажку, где вспыхнул пожар.

По состоянию на 07:30 известно о гибели мальчика 2015 года рождения. Пятерым пострадавшим жителям была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Что предшествовало

Утром 17 июля войска РФ россияне дважды ударили по Краматорску, который находится близко к линии фронта. Вероятно, враг задействовал для этого дроны-камикадзе типа "КУБ-2". В момент атаки на улице находились мирные жители – шестеро из них пострадали: женщина и пятеро мужчин в возрасте от 25 до 73 лет. У всех диагностировали осколочные ранения, контузии и минно-взрывные травмы.

В начале июля специалисты СБУ разоблачили и задержали двух жительниц Краматорска, которые корректировали российские обстрелы города. Женщины действовали порознь, но выполняли одинаковые задачи оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июня в Краматорске произошел взрыв неизвестного предмета в комнате общежития, из-за чего трое подростков получили многочисленные осколочные ранения и переломы: один из парней умер в больнице, двое других находились в тяжелом состоянии. Также в травмпункт попал шестилетний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты и получил ссадины и ушибы.

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