Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии: погибли два человека, есть пострадавшие. Фото

Днем 17 ноября военные российской оккупационной армии ударили по Никополю Днепропетровской области из артиллерии. В результате обстрела погибли два человека, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. Из-за удара изуродованы многоэтажные дома, магазины и парикмахерская.

"Два человека погибли в Никополе, по которому враг ударил артиллерией. Атака оборвала жизнь 76-летней женщины и 51-летнего мужчины. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в результате обстрела пострадала женщина, ее с травмами средней тяжести доставили в больницу. Кроме того, после атаки FPV-дроном ранения получил мужчина, он будет проходить амбулаторное лечение.

В Днепропетровской областной прокуратуре проинформировали, что из-за вражеского удара по Днепропетровщине есть трое пострадавших.

"17 ноября, в 11:30, войска РФ совершили артиллерийский обстрел жилого квартала в г. Никополь. В результате атаки погибли мужчина и женщина, еще два человека получили ранения", – указано в сообщении.

В Павлоградском районе российские войска нанесли удар беспилотником, в результате чего ранена женщина и повреждены жилые дома.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 15 ноября, из-за попадания FPV-дроном по Никополю пострадали пять человек, 60-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии. Также изуродованы АЗС, авто и мопед.