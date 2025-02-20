Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли двое мужчин, ранена женщина. Фото

В четверг, 20 февраля, российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибли двое мужчин. При обстреле ранения получила 39-летняя женщина.

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У раненой осколочные ранения, поэтому медики оперативно оказали ей необходимую помощь, сейчас она лечится амбулаторно. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, атака повлекла за собой значительные разрушения в городе. Поврежден жилой дом, промышленное и частное предприятия, магазины, кафе, гаражи и автомобили.

В результате обстрела также вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель гражданских. (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие выяснило, что 20 февраля 2025 года российские военные совершили обстрел Никополя из артиллерии. В результате атаки врага погибли два человека, а 39-летняя женщина получила ранения.

Прокуроры и другие правоохранители документируют последствия атаки, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ днем 17 февраля дроном-камикадзе атаковали Червоногригоровскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины. Из-за действий военных преступников пострадали пять человек.

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