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Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли двое мужчин, ранена женщина. Фото

Екатерина Дутик
War
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Обстрел Никополя 20 февраля – последствия обстрела Никополя – 20 февраля обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии

В четверг, 20 февраля, российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибли двое мужчин. При обстреле ранения получила 39-летняя женщина.

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У раненой осколочные ранения, поэтому медики оперативно оказали ей необходимую помощь, сейчас она лечится амбулаторно. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, атака повлекла за собой значительные разрушения в городе. Поврежден жилой дом, промышленное и частное предприятия, магазины, кафе, гаражи и автомобили.

Взрывы в Никополе – погибли двое мужчин, ранена женщина – фото и подробности
Взрывы в Никополе – погибли двое мужчин, ранена женщина – фото и подробности

В результате обстрела также вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели.

Взрывы в Никополе – погибли двое мужчин, ранена женщина – фото и подробности

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель гражданских. (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Взрывы в Никополе – погибли двое мужчин, ранена женщина – фото и подробности

Следствие выяснило, что 20 февраля 2025 года российские военные совершили обстрел Никополя из артиллерии. В результате атаки врага погибли два человека, а 39-летняя женщина получила ранения.

Обстрел Никополя 20 февраля – последствия обстрела Никополя – 20 февраля обстрелян Никополь из тяжелой артиллерии

Прокуроры и другие правоохранители документируют последствия атаки, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Обстрел Никополя 20 февраля – последствия обстрела Никополя – 20 февраля обстрелян Никополь из тяжелой артиллерии

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ днем 17 февраля дроном-камикадзе атаковали Червоногригоровскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины. Из-за действий военных преступников пострадали пять человек.

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