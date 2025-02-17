Оккупанты ударили дроном-камикадзе по Днепропетровщине: пострадали пять человек. Фото

Оккупационные войска РФ днем в понедельник, 17 февраля, дроном-камикадзе атаковали Красногригорьевскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины. Из-за действий военных преступников пострадали пять человек.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он также показал кадры последствий очередного вражеского обстрела.

"Пять человек пострадали в Красногригорьевской громаде. Туда враг попал дроном-камикадзе", – написал чиновник.

В частности, ранения получили женщины 36, 57, 60, 71 года, а также 62-летний мужчина. Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Ударом российского дрона-камикадзе были повреждены автозаправочная станция и автомобиль.

Напомним, что накануне российские оккупанты из артиллерии обстреляли Марганец в Никопольском районе, ранив четырех человек.

В результате ударов в городе получили повреждения учебное заведение, админздание, промышленное и коммунальное предприятия, юридический центр, кафе, восемь магазинов, многоквартирные и частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля российские оккупанты атаковали FPV-дроном полицейских в Корабельном районе Херсона. Двое правоохранителей получили осколочные ранения.

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