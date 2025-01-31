Оккупанты ударили по Никополю, повреждены дома: есть пострадавшие. Фото

Российские войска в ночь на 31 января трижды атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская громады.

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В результате российских обстрелов пострадали два человека, повреждены жилые дома и газопровод. О последствиях атаки рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Атаковать Днепропетровщину враг начал еще с вечера. За ночь зафиксированы три обстрела из тяжелой артиллерии, били захватчики по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам.

"Пострадали мужчина и женщина. Обоим – по 58 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Повреждены 11 частных домов, хозяйственное сооружение, авто и газопровод", – рассказал Лысак.

Также он добавил, что ночью украинские воины сбили над регионом два российских дрона.

Напомним, накануне, 30 января, оккупанты совершили комбинированные атаки по трем громадам Донетчины. Известно о по меньшей мере одном погибшем, а также 13 раненых.

Также сообщалось, что Россия попала "Шахедом" по многоэтажке в Сумах. Погибли девять человек, среди них – три супружеские пары.

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