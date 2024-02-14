Оккупанты ударили по Никополю, повреждены дома: есть пострадавший. Фото

Российские войска нанесли удар из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Вследствие обстрела тяжелое ранение получил 33-летний мужчина.

Об этом 14 февраля сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Проникающее ранение грудной полости. Тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", – написал он в своем Telegram-канале.

Руководитель Днепропетровщины добавил, что вследствие вражеской атаки в Никополе также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.

Обследование территории продолжается, заявил Сергей Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 февраля армия РФ ударила по Селидово Донецкой области. Враг попал в жилые дома и городскую больницу. Среди убитых оккупантами – беременная женщина и мать с девятилетним сыном.

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