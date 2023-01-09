Оккупанты ударили по Очакову: под обстрел попала больница, восемь человек получили ранения. Фото и видео

После обеда 9 января российские войска обстреляли Очаков на Николаевщине. Под обстрелом оказалась городская больница, админздания Очаковского порта и жилые дома, повреждения получили свыше сотни объектов.

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Известно о минимум 8 раненых мирных жителях, 3 из них доставлены в больницу в Николаеве. Об этом сообщают местные власти и Офис президента Украины.

Так, около 15:00 об атаке России на город Очаков сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации. По его словам, пострадала, в частности, городская больница. Медики "скорой помощи" зафиксировали 5 вызовов.

"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", – заявил Ким.

По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, к 16:49 количество пострадавших возросло до 8 человек.

"На данный момент по Очакову: 8 человек ранены, из них 3 доставлены на лечение в Николаев. В Очаковской больнице повреждено 180 окон и 22 двери", – подчеркнула она.

Кроме больницы под вражеский огонь попали еще около сотни объектов – преимущественно жилые дома. Число раненых среди мирных жителей Очакова может возрасти.

"Ракетный удар по Очакову в Николаевской области. Повреждены более 100 домов - разрушение окон и кровель. 8 пострадавших уже в больницах, люди продолжают поступать", – написал в 17:15 заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Он также опубликовал первые фотографии из Очакова после обстрела.

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Под вражеским ударом оказался также Очаковский порт, в районе которого утром 9 января украинские воины сбили вражеский дрон-разведчик.

"В результате обстрела портовой и городской инфраструктуры Очакова вражескими реактивными системами залпового огня вызвано разрушение нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница", – говорится в официальном сообщении Оперативного командования "Юг".

Мэр Очакова Алексей Васьков призвал жителей города максимально постараться закрыть выбитые окна и двери, чтобы не замерзнуть ночью. Городские власти начнут помогать ликвидировать последствия обстрела с утра: из-за значительных разрушений для этого им придется обратиться к областным властям.

"Уважаемая громада, вы все видите, что произошло. Разбор "полетов" будем делать уже после. Сейчас хочу сказать: максимально приготовьтесь к ночи, позакрывайте выбитые окна, двери одеялами, пленкой — все, что есть под рукой. Будем сейчас просить помощь из области — и утром будем по возможности помогать людям. Сейчас сами сделайте все, что возможно", – обратился к горожанам Васьков.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по поселку Шевченково в Харьковской области. Вражеские снаряды попали по рынку, где было разрушено много помещений.

В результате обстрела, который оккупанты вели из С-300, погибли две женщины, а среди пострадавших (их по состоянию на 12:29 было по меньшей мере пятеро) есть ребенок.

Также оккупанты ударили по Донетчине: в Константиновке Краматорского района разрушили промышленный объект, а в Кураховке Покровского района - повредили около двух десятков жилых домов и ранили двоих людей.