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Оккупанты ударили по Очакову: попали по гражданским объектам, есть погибший

Марина Лисничук
War
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Оккупанты ударили по Очакову: попали по гражданским объектам, есть погибший

Российские оккупационные войска ночью во вторник, 17 января, обстреляли прибрежный Очаков в Николаевской области. Враг снова цинично ударил снарядами по гражданским объектам.

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В результате атаки погиб мирный житель города. Об этом сообщил в Telegram начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

"Ночью, ор*и в очередной раз обстреляли г. Очаков Николаевской области. Снова гражданские объекты. К сожалению, есть один погибший", – написал он.

Оккупанты ударили по Очакову: попали по гражданским объектам, есть погибший

Детали о вражеских обстрелах пока неизвестны. По сообщениям главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, воздушную тревогу в регионе объявляли около 01:40 вторника. Однако ее отбой был уже менее чем через 20 минут.

Оккупанты ударили по Очакову: попали по гражданским объектам, есть погибший

По словам Кима, российские войска продолжают регулярно наносить удары по Очакову, потому что там расположена критическая портовая инфраструктура. Также это точка, с которой Силы обороны Украины способны поражать позиции оккупантов, в частности, на Кинбурнской косе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Очакове похоронили мальчика, у которого остановилось сердце во время обстрела города войсками РФ. Речь идет о Ростиславе Присяжном, которому было всего три года.

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