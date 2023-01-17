Оккупанты ударили по Очакову: попали по гражданским объектам, есть погибший

Российские оккупационные войска ночью во вторник, 17 января, обстреляли прибрежный Очаков в Николаевской области. Враг снова цинично ударил снарядами по гражданским объектам.

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В результате атаки погиб мирный житель города. Об этом сообщил в Telegram начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

"Ночью, ор*и в очередной раз обстреляли г. Очаков Николаевской области. Снова гражданские объекты. К сожалению, есть один погибший", – написал он.

Детали о вражеских обстрелах пока неизвестны. По сообщениям главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, воздушную тревогу в регионе объявляли около 01:40 вторника. Однако ее отбой был уже менее чем через 20 минут.

По словам Кима, российские войска продолжают регулярно наносить удары по Очакову, потому что там расположена критическая портовая инфраструктура. Также это точка, с которой Силы обороны Украины способны поражать позиции оккупантов, в частности, на Кинбурнской косе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Очакове похоронили мальчика, у которого остановилось сердце во время обстрела города войсками РФ. Речь идет о Ростиславе Присяжном, которому было всего три года.

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