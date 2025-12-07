Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине: первые подробности

7 декабря войска страны-агрессора России нанесли удар по Печенежской плотине, что на Харьковщине. В результате атаки движение автомобилей по поврежденному участку временно остановили.

Об этом сообщил Печенежский сельский голова Александр Гусаров. Он призвал жителей громады сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

"По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено", – говорится в сообщении сельского головы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 7 декабря, российские войска атаковали Запорожье. Враг ударил по региону как минимум трижды. После взрывов в Запорожском районе в небо поднялся дым.

Также напомним, под обстрелом оказалась Черниговская область. Известно об одном погибшем в Новгород-Северском. Также в городе оккупанты беспилотниками повредили отделение полиции и медицинский колледж.

