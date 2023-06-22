Оккупанты ударили по Покровску и ранили четырех человек: среди пострадавших – ребенок

Оккупационный войска России вечером в четверг, 21 июня, ударили по городу Покровск в Донецкой области. По предварительным данными, атакой на населенный пункт российские захватчики ранили четырех мирных жителей.

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Об обстреле рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает "Суспільне". По его словам, оккупанты ударили по городу около 21:20.

По предварительной информации, для обстрела враг использовал управляемую ракету.

Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения – у него ранены стопы. Еще один пожилой человек сильно испугался, заявил Добряк.

Как известно, 15 февраля, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Покровск Донецкой области. Повреждена многоэтажка, три человека погибли, 11 гражданских получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 июня страна-агрессор Россия устроила атаку на Украину, запустив баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Позже город снова атаковали ракетами, но уже с самолетов.

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