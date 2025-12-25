Оккупанты ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: есть жертва и пострадавшие. Фото

В ночь на четверг, 25 декабря, российская оккупационная армия снова атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась портовая и промышленная инфраструктура.

В результате обстрела известно о погибшем и двух пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали", – написал чиновник.

Последствия вражеского удара

В результате атаки зафиксировано повреждение административных, производственных и складских зданий. На отдельных объектах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

По словам Кипера, тело погибшего человека деблокировали из-под завалов.

Еще два человека получили ранения, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте удара работают все экстренные службы.

"Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Как проинформировали в Одесской областной прокуратуре, от ночной атаки агрессора пострадали гражданские. В частности, 57-летний мужчина погиб, еще два человека травмированы: 48-летнего мужчину доставили в больницу, 68-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь.

"Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря Россия тоже массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела произошли пожары, повреждения получили гражданское судно, склад, жилые дома и частный сектор.

Ранее OBOZ.UA писал, что 21 декабря, в Одесской области восстановили движение по трассе в Маяках, где оккупанты били по мосту. В результате нанесенных вражескими ударами повреждений было приостановлено движение по трассе Одесса – Рени. Накануне трассу открыли для транспорта в обоих направлениях.

