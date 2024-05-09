Оккупанты ударили по селу на Запорожье, пострадала женщина

Войска Российской Федерации в ночь на 9 мая обстреляли село Магдалиновка Запорожской области. Ранения получила 65-летняя женщина, она госпитализирована.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Указанный населенный пункт находится примерно в 12 км от линии боевого столкновения.

"Оккупанты в очередной раз ударили по жилым домам, коварно ночью. Повредили дома, ранили человека. Женщину доставили в Запорожскую областную клиническую больницу", – рассказал Федоров.

Добавим, что в течение минувших суток (8 мая) ВС РФ 360 раз били по территории Запорожской области. Пострадали 10 населенных пунктов, поступило 50 сообщений о разрушении жилья.

8 мая одна местная жительница была ранена в результате вражеского авиационного удара по Запорожскому району.

Как писал OBOZ.UA, под обстрелом 8 мая находились объекты критической и гражданской инфраструктуры Запорожья. Были повреждены гаражный кооператив и городской электротранспорт, пострадала одна из пожарных частей и территория парка.

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