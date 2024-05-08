В Запорожье вследствие вражеского удара есть разрушения: последствия атаки показали на фото

В среду, 8 мая, враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры Запорожья. В частности, были повреждены гаражный кооператив и городской электротранспорт.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что спасатели уже ликвидировали последствия ракетных ударов страны-агрессора.

Атака также пришлась по одному из парков города. Кроме того, потсрадала одна из пожарных частей Запорожья – повреждены служебные помещения и фасад здания. К счастью, погибших и травмированных нет.

К ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 32 спасателя и 7 единиц техники. В настоящее время работы завершены.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, кафиры нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели. На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские кафиры во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

В среду, 8 мая, страна-агрессор также нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрамы": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.