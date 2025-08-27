Оккупанты ударили по скорой в Купянске: ранены два человека

В городе Купянск Харьковской области 27 августа под атакой врага оказался автомобиль скорой помощи. Российские военные преступники ударили по нему FPV-дроном; ранения получили два человека.

Прокуратура Харьковщины сообщила, что взрыв прогремел около 20:15 среды. "Получили ранения двое работников скорой – мужчины в возрасте 50 и 47 лет", – уточнила пресс-служба.

Обстрелы Харьковской области (по состоянию на 22:00)

В ведомстве добавили, что 27 августа в 21:15 ВС РФ ударили по селу Цуповка Харьковского района. Там загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших по состоянию на 22:00 не поступала.

Под ударами FPV-дронов было село Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. Зафиксировано повреждение одного домовладения, хозяйственных построек и электросети.

Днем противник обстрелял Рубежное Чугуевского района. Из-за этого произошел пожар в заброшенном доме: огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военное преступление).

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – заверила пресс-служба.

