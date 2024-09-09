Оккупанты ударили по Станиславу на Херсонщине: есть пострадавшая

Войска России в понедельник, 9 сентября, нанесли удар по селу Станислав Херсонского района Херсонской области. Вследствие прилета пострадала 52-летняя женщина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. "Российские войска ударили по Станиславу", – говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов пострадала 52-летняя женщина, информировали в ОВА.

В момент атаки она находилась на улице.

Пострадавшая получила взрывную травму и контузию.

Медики "скорой" оказали ей помощь на месте.

Как сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение суток с 06:00 воскресенья, 8 сентября, до 06:00 понедельника, 9 сентября, под вражеским огнем и авиаударами находились два десятка населенных пунктов области.

Атакам подверглись Антоновка, Берислав, Велетенское, Гавриловка, Гончарное, Камышаны, Никольское, Миловое, Приозерное, Понятовка, Новокаиры, Новоберислав, Шевченковка, Качкаровка, Станислав, Садовое, Отрадокаменка, Токаревка, Змиевка и Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы, в том числе многоэтажку и девять частных домов, повредили магазин, газопровод и частные автомобили.

Вследствие этих атак 11 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром войска России ударили FPV-дроном по Купянску Харьковской области. Ранения получили двое мужчин 71 и 49 лет.

Также оккупанты нанесли удары из артиллерии по Никополю. Там погибла 16-летняя девушка, еще три человека получили осколочные ранения.

Ночью враг запустил по Харькову КАБы, зафиксировано несколько попаданий, повреждены частные дома.

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