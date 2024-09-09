Оккупанты ударили по Харькову КАБами: повреждены частные дома

Оккупационные войска России утром в понедельник, 9 сентября, снова атаковали Харьков. Взрывы в городе было слышно около 3:00. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома.

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Мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram сообщил, что российские оккупанты ударили по городу КАБами. По его словам, зафиксировано несколько прилетов.

"Предварительно, несколько ударов по городу КАБами. Относительно пострадавших идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар", – говорится в сообщении городского главы.

Позже он уточнил, что в результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет.

Днем 8 сентября сообщалось, что войска России нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района Харьковщины. В результате атаки погибла 76-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения.

Накануне оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины. Вследствие атак погибли две женщины, еще десять человек получили ранения.

А 7 сентября россияне атаковали Харьков, в городе раздались взрывы, есть попадание в двух местах, возник пожар. В результате атаки четыре человека получили острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают применять корректируемые авиационные бомбы (КАБы) в Украине, в том числе и в Харьковской области. Делают они это с целью испытания своих боеприпасов, сказал спикер ОТУ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

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