Российские оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине: огонь накрыл частные дома, пострадали люди

Войска России в воскресенье, 8 сентября, ударяли по городу Дергачи Харьковского района Харьковщины. В результате атаки пострадали четыре человека.

Видео дня

Об атаке сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 17:23. "Оккупанты ударили по Дергачам, предварительно – один пострадавший", – написал он в официальном Telegram-канале.

Вследствие российских обстрелов Дергачев вспыхнули пожары в частном секторе, информировал руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

По его словам, предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа.

Угроза повторных обстрелов остается высокой, предостерег чиновник.

По состоянию на 17:46 Синегубов сообщил, что по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Дополняется...