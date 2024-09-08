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Российские оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине: огонь накрыл частные дома, пострадали люди
Войска России в воскресенье, 8 сентября, ударяли по городу Дергачи Харьковского района Харьковщины. В результате атаки пострадали четыре человека.
Об атаке сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 17:23. "Оккупанты ударили по Дергачам, предварительно – один пострадавший", – написал он в официальном Telegram-канале.
Вследствие российских обстрелов Дергачев вспыхнули пожары в частном секторе, информировал руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
По его словам, предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа.
Угроза повторных обстрелов остается высокой, предостерег чиновник.
По состоянию на 17:46 Синегубов сообщил, что по предварительным данным, пострадали четыре человека.
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