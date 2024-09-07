'С гордостью говорят': в ОТУ 'Харьков' назвали самую мерзкую цель применения врагом КАБов

Российские оккупационные войска продолжают применять корректируемые авиационные бомбы (КАБы) в Украине, в том числе и в Харьковской области. Делают они это с целью испытания своих боеприпасов.

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Они испытывают ФАБ с УМПК, получая реальные данные об эффективности новых видов вооружения в условиях боевых действий. Об этом АрмияInform рассказал спикер ОТУ "Харьков" полковник Виталий Саранцев – по его мнению, эта задача применения врагом КАБов является самой мерзкой.

"К сожалению, россияне уже давно превратили территорию Украины в испытательный полигон и открыто, с гордостью об этом говорят. Демонстрация ударов КАБА по больнице и школе в Липцах – яркое тому доказательство", – сказал он.

Саранцев перечислил и другие цели, которые враг преследует, забрасывая Харьковскую область КАБами.

Первая задача авиаударов – это непосредственно нанесение поражения нашим войскам. Тактическую авиацию россияне используют для того, чтобы разрушать наши позиции, сбрасывая на них ФАБ или ФАБ с УМПК.

Боеприпас данного типа используют для уничтожения хорошо укрепленных позиций, углубленных под землю командных пунктов или для уничтожения объектов военной инфраструктуры, но войска РФ их не жалеют даже для тех объектов, которые они считают укрытием для пулеметного расчета.

Вторая задача – это использование КАБов для демонстрации собственных сил с целью деморализовать наших защитников, выполняющих боевые задания. Публикуя сбросы бомб и последствия их применения, российские пропагандистские ресурсы не только демонстрируют собственные возможности, но и пытаются тем самым ухудшить морально-психологическое состояние наших военных, снизить их готовность к выполнению боевых задач, потому что картина разрушений, которые наносит КАБ, производит удручающее впечатление.

Третья задача, которую россияне выполняют, используя КАБы непосредственно по Харькову и другим населенным пунктам, это дестабилизация обстановки.

"Нанося удары по городу, по жилым районам, по инфраструктуре, россияне стремятся деморализовать гражданское население. Их цель – вызвать панику и возмущение для того, чтобы зародить и в перспективе усилить недоверие к украинским военным и властям", - пояснил пресс-секретарь ОТУ "Харьков".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове 7 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы, есть попадания в двух местах, возник пожар. Вследствие атаки четыре человека получили острую реакцию на стресс.

Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Малая Даниловка Харьковского района.

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