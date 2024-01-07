Оккупанты ударили по Сумщине ракетой и 'Шахедами': повреждены 23 дома

Днем 7 января российские войска атаковали Сумщину. Вражеские дроны-камикадзе и ракета прилетели на город Кролевец Конотопского района.

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Повреждены по меньшей мере 23 частных дома, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня враг нанес ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района. Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БпЛА типа "Шахед". Предварительно повреждено 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В Сумской ОВА добавили, что на месте работают аварийно-спасательные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

"Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

Напомним, под вражескими обстрелами 7 января с самого утра находится Херсон. Во время одного из обстрелов захватчики убили мужчину, еще один человек получил ранения.

К обеду количество жертв российских обстрелов в облцентре 7 января возросло до двух человек. В результате удара оккупантов по жилым домам погибла женщина.

Впоследствии в Херсонской ОВА показали последствия непрерывных обстрелов, которые продолжались несколько часов.