Оккупанты ударили по центру Херсона, есть раненые: подробности

26 августа вражеская армия вновь нанесла удар по Херсону. В результате падения очередных снарядов пострадали две женщины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации. В течение дня херсонцы неоднократно слышат сигнал воздушной тревоги, потому что оккупанты оказывают на население города не только физическое, но и психологическое давление.

По информации от администрации региона, 41-летняя женщина получила травмы. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.

Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики цинично обстреляли жилой сектор Херсона в День Независимости Украины. Один из снарядов попал в крышу частного дома, из-под завалов спасатели эвакуировали людей, в том числе, и ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!