Оккупанты ударили по Украинску и Северску в Донецкой области: есть погибшие
Российские оккупационные войска 21 августа ударили по Украинскому и Северскому на Донетчине. В результате этих атак погибли 2 человека.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также в очередной раз призвал местное население своевременно эвакуироваться, отметив опасность пребывания в регионе.
В результате атаки на Украинск Селидовской громады россияне убили женщину и повредили две многоэтажки. Еще один человек погиб от вражеских артиллерийских обстрелов в Северске.
Кроме того, стало известно о гибели 36-летнего мужчины в Торецке в результате вчерашнего обстрела.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в среду утром ударили по Камышанам в Херсонской области. В результате очередного преступления РФ есть раненые среди гражданских. В результате атаки пострадали местные жители, оказавшиеся на улице во время обстрела.
Напомним, что накануне, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по детскому кафе в Запорожье, в результате чего погиб подросток. Еще шесть детей в возрасте от 10 до 17 лет находятся в больнице.
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