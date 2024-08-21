Оккупанты ударили по Украинску и Северску в Донецкой области: есть погибшие

Российские оккупационные войска 21 августа ударили по Украинскому и Северскому на Донетчине. В результате этих атак погибли 2 человека.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также в очередной раз призвал местное население своевременно эвакуироваться, отметив опасность пребывания в регионе.

В результате атаки на Украинск Селидовской громады россияне убили женщину и повредили две многоэтажки. Еще один человек погиб от вражеских артиллерийских обстрелов в Северске.

Кроме того, стало известно о гибели 36-летнего мужчины в Торецке в результате вчерашнего обстрела.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в среду утром ударили по Камышанам в Херсонской области. В результате очередного преступления РФ есть раненые среди гражданских. В результате атаки пострадали местные жители, оказавшиеся на улице во время обстрела.

Напомним, что накануне, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по детскому кафе в Запорожье, в результате чего погиб подросток. Еще шесть детей в возрасте от 10 до 17 лет находятся в больнице.