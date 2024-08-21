Оккупанты ударили по Камышанам на Херсонщине: есть раненые

Российские оккупационные войска в среду утром ударили по Камышанам Херсонской области. В результате очередного преступления РФ ранены среди гражданских граждан.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВО. "Около восьми утра российская армия ударила по Камышанам", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали местные жители, оказавшиеся на улице во время обстрела.

Среди раненых - 74-летний мужчина, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. У него диагностирована взрывная травма, контузия и обломочные ранения туловища, рук и ног. Также пострадала 72-летняя женщина, получившая аналогичные повреждения, включая обломочные ранения нижних конечностей.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, делая все возможное для их выздоровления.

Во вторник, 20 августа, российские оккупационные войска продолжили атаковать Херсонщину, под огнем врага находились Змиевка, Антоновка и Херсон. Один человек из-за действий оккупантов погиб, также ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром 20 августа в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки один человек получил ранения.

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