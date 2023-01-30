Оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине: погиб мужчина, ранена женщина

В понедельник, 30 января, российские военные преступники совершили обстрел Волчанска Харьковской области. В результате действий путинской армии среди мирных жителей есть жертвы.

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Город был обстрелян около 10:20 утра. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела российскими оккупантами погиб 62-летний мужчина. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

В ОВА сообщили, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в Харькове поздно вечером 29 января прогремели взрывы. Российские террористы нанесли ракетный удар по жилому дому.

Ранее сообщалось, что 29 января ВС РФ нанесли очередной удар по Херсону. Погибли минимум три человека (двое мужчин и одна женщина). Еще шесть мирных жителей получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 28 января нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине. В результате разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 жилых домов.

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