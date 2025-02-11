Оккупанты ударили по Запорожской и Днепропетровской областях: есть разрушения и раненые. Фото

Оккупационные войска России вечером минувших суток и утром 11 февраля обстреляли прифронтовые и не только районы Запорожья и Днепропетровщины. В обеих областях зафиксированы повреждения жилой застройки, есть раненые среди мирных жителей.

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По населенным пунктам враг бил ракетами, авиабомбами, дронами-камикадзе и FPV. О последствиях сообщили в областных военных администрациях, опубликовав фото.

Запорожская область

Утром во вторник оккупанты попали КАБами по селу Омельник в Пологовском районе. Взрывной волной и обломками частично разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В разрушенном здании возник пожар, который ликвидировали спасатели.

"Ранены женщина и двое мужчин. Им оказана вся необходимая помощь", – сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Он добавил, что накануне вечером войска РФ атаковали КАБами Таврическую громаду. В результате вражеского удара погиб 29-летний мужчина, были разрушены частные дома, повреждены нежилые здания и автомобили.

Днепропетровская область

В Павлограде в результате вражеской атаки вечером 10 февраля повреждены три частных дома, гараж и авто.

С минувшего вечера и до утра вторника российская армия била по Никопольскому району из РСЗО "Град" и артиллерии, применяла дроны-камикадзе.

"Две женщины, которые пострадали в Никополе, будут лечиться амбулаторно. Есть пострадавшие и в Марганце – 67-летний мужчина и 78-летняя женщина, они также приходят в себя дома", – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в течение ночи громко из-за российских обстрелов было также в Мировской и Красногригорьевской громадах.

Всего повреждены 35 частных домов и 11 хозяйственных построек, побиты окна и балконы в четырех многоэтажках. В одной из квартир вспыхнул пожар. В области повреждены инфраструктура, автомойка, шесть авто, линии электропередач и газопровод.

Утром агрессор снова ударил по Мировской громаде – последствия уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 февраля Россия нанесла ракетный удар по газовой инфраструктуре в Полтавской области. В результате атаки без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

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