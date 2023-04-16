Оккупанты ударили по Запорожью: раздалась серия взрывов

Оккупационные войска России на Пасху, 16 апреля, снова атаковали украинское Запорожье. Во время воздушной тревоги в городе прозвучала серия взрывов.

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Их было слышно в областном центре, а также в пригороде около 21:40. Об этом сообщили местные каналы в Telegram.

В то же время, глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко на своем канале в Telegram призвал жителей Запорожья находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Также чиновник обратился к запорожцам с просьбой не распространять фото и видео "прилетов".

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!" – говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Запорожская сечь" отметили, что, вероятно, российские оккупанты ударили по городу из РСЗО. По данным канала над городом также заметили вражеские беспилотники.

"Судя по количеству посторонних взрывов после прилетов, есть вероятность, что были кассетные (снаряды. – Ред.) из РСЗО. Над Запорожьем фиксируют БПЛА. Может корректировать оккупантов", – отметили авторы.

В местном канале "Гнилая черешня" также предположили, что враг обстрелял Запорожье из РСЗВ.

"Движение С-300 не фиксировалось. Вчерашние вернулись в Бердянск утром. Пока не покидайте укрытия! Вероятно, именно РСЗО "Торнадо-С", – сказано в сообщении.

По данным канала "Николаевский Ванек", взрывы были также в пригороде Запорожья.

"Пригород Запорожья под обстрелом", – написал автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь Пасхи, 16 апреля, в Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь в поселке Камышеваха.

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