Оккупанты ударом по жилому дому в Донецкой области убили пенсионера и его дочь, еще два человека ранены. Фото

В ночь на понедельник, 8 сентября, войска страны-агрессора России атаковали ударным дроном "Герань-2" поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. В результате удара погибли пенсионер и его дочь, еще два человека получили ранения.

О последствиях атаки сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По факту обстрела Новодонецкого начато расследование.

Что известно об ударе по Новодонецкому

Ночью оккупанты атаковали "Геранью-2" поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области.

Под удар попал двухэтажный жилой дом, где находились гражданские.

В результате обстрела погибла пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь.

76-летняя жена погибшего и 67-летний муж получили травмы. Им оказана помощь.

Также на месте прилета поврежден автомобиль.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

За сутки убиты четверо жителей Донетчины

Руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин утром в понедельник сообщил, что за сутки 7 сентября войска России убили четырех жителей Донетчины.

Два человека погибли в Новодонецком, еще двое – в Славянске и Торецком.

Еще десять человек получили ранения.

"Россия убивает гражданских!" – говорится в сообщении чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 сентября оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи Славянска. Одна женщина погибла, еще пятеро получили травмы.

