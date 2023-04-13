Оккупанты устроили 'чистки' медиков в Луганской области: завозят персонал из России – ЦНС

На оккупированной части Донбасса российские захватчики производят чистки среди украинского медперсонала. Местных медиков, которые отказываются получать российские паспорта, увольняют с работы.

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Вместо них в регион завозят медиков из РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики проводят чистки среди местных медиков. Также они фиксируются в Снежном Донецкой области, который находится под оккупацией с 2014 года.

"На временно захваченных районах Луганской области оккупанты завозят врачей из России, вместо уволенного местного медперсонала. Во временно захваченных Снежном (Донецкая область) оккупанты уволили 10 медиков, которые отказались получать паспорта России. Вместо них в город прислали врачей из Самары", – отмечено в сообщении.

Медики нужны захватчикам для лечения раненых оккупантов. Их так много, что под нужды оккупационных войск переоборудованы гражданские больницы. Несколько из них отдали под лечение наемников ЧВК "Вагнер".

Однако медиков на такое количество раненых оккупантов катастрофически не хватает. Поэтому, по данным ЦНС, захватчики объявили о ввозе на оккупированные территории Украины еще 250 медиков из РФ: 125 врачей и столько же медсестер.

Напомним, ранее в ЦНС заявили, что оккупанты готовят план "эвакуации" из ЗАЭС. Коллаборантов и свезенных на станцию работников "Росатома" предупредили, что в скором времени может начаться эвакуация. Поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу.