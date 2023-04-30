Оккупанты устроили гуманитарный кризис на Луганщине: лекарств и работы нет, а цены выросли

На временно оккупированной территории Луганской области обостряется устроенный РФ гуманитарный кризис. Людей оставили без медикаментов, большинство которых идут на нужды захватчиков.

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Граждане не могут приобрести лекарства и из-за высоких цен, ведь на ВОТ царит безработица. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты лишили население захваченных районов Луганщины возможности получить медицинские услуги, когда перевели большинство медучреждений на формат работы военных госпиталей.

Люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку то, кого лечить в первую очередь, решает российский военный руководитель оккупационных органов.

Также на ВОТ Луганщины выросли цены на самые необходимые продукты. А параллельно в регионе усугубляется проблема безработицы населения.

Центр национального сопротивления призвал гражданских жителей Луганской области продолжать помогать ВСУ. В частности, сообщать нашим военным о передвижении и размещении оккупантов.

"Ваша помощь приближает победу и деоккупацию нашей земли", – подчеркнули в Центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные ВС РФ пытаются вывезти из Украины украденное зерно и шантажируют врачей в Бердянске на Запорожье. Воровство оккупантов приобрело огромные масштабы.

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