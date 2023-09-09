Оккупанты устроили показуху для Москвы с 'выборами' на оккупированных территориях: Федоров рассказал подробности

На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить псевдовыборы и "рисовать победу" провластной партии "Единая Россия". Так, чтобы скрыть неявку жителей на участке, оккупанты прибегают к различным методам и устраивают "показуху" для кремлевского руководства.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, на оккупированных территориях члены избирательных участков в сопровождении автоматчиков проводят так называемый "домовой обход" и под давлением указывают местным жителям, где именно в бюллетене нужно ставить метку.

"Два автоматчика и два представителя якобы избирательных участков заходят в квартиры или в частный дом, стучат в дверь. Если не открывают, приходят еще раз. Если еще раз не открыли, приходят в комендатуру. Цель комендатуры найти этих людей, чтобы они проголосовали. Как только кто-то открывает дверь, сразу показывают, где нужно поставить метку", – рассказывает Федоров.

Также, чтобы продемонстрировать Кремлю "большую явку избирателей", работников коммунальных предприятий заставляют прийти на один участок в одно время, чтобы снять это на камеру.

"Для того, чтобы как-то прикрыть сегодня и завтра неявку на участки, которые враг открыл, они показали, будто бы уже 50% приняли участие в выборах по домовому обходу", – рассказывает Федоров.

В то же время у украинцев нет никакого желания участвовать в этих псевдовыборах и они всячески пытаются избежать "голосования".

"Жители пытаются прятаться, кто-то выезжает в другие города, для того чтобы не находиться дома и не участвовать в этом фарсе", – отметил мэр.

Федоров также подчеркнул, что выборы на ВОТ незаконны и не признаются Украиной и другими демократическими государствами. Все лица, участвующие в этой инициативе, будут привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики проводят на временно захваченных войсками России территориях постоянную работу. В частности, они обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность по фейковым "выборам", которые россияне незаконно устроили в украинских городах.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пообещали наказать Россию за проведение фейковых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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