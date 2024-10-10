Оккупанты утром атаковали Кривой Рог: повреждена пятиэтажка

Оккупационные войска РФ утром в четверг, 10 октября, атаковали дронами город Кривой Рог на Днепропетровщине. Под поражение попал пятиэтажный дом.

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Пока информацию о последствиях уточняют. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Утром российская армия атаковала Кривой Рог БПЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", – написал он.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил: "пока без подробностей, но все нормально".

Он добавил, что угроза новых атак еще сохраняется, поэтому призвал жителей города соблюдать все правила воздушной тревоги.

"В Кривом Роге все службы, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт – работают", – заверил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Россия нанесла ракетный удар зданию райуправления Нацполиции в Кривом Роге, убив четырех человек. Трое из погибших были правоохранителями, еще шесть человек пострадали.

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